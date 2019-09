Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Borussia Dortmund sei in den letzten Handelstagen deutlich unter Druck geraten. Während die Marktteilnehmer sich von der Auslosung einer extrem schweren Champion-League-Gruppe noch wenig beeindruckt gezeigt hätten, seien nach einer überraschenden Bundesliga-Pleite gestern regelrechte Panikverkäufe gefolgt. Was nun?Zunächst einmal sollten Anleger weiterhin Ruhe bewahren. Natürlich sei es eine große Überraschung, dass der BVB beim Aufsteiger Union Berlin mit 1:3 verloren habe. Dennoch sei dies noch kein Beinbruch. Diese drei verspielten Punkte könnten zwar im Kampf um die Meisterschaft am Ende fehlen. Doch für die Börse sei ohnehin weitaus wichtiger, dass sich der BVB weiterhin regelmäßig für die stetig lukrativer werdende Champions League qualifiziere. Und in dieser Hinsicht bestehe aktuell noch kein Grund zur Panik.Die andere schlechte Nachricht der vergangenen Woche sei ganz klar die Gruppen- Auslosung in der Champions League gewesen. Denn Borussia Dortmund habe mit Lionel Messis FC Barcelona und dem kräftig aufgerüsteten Inter Mailand eine äußerst unangenehme Gruppe erwischt, in der es nicht leicht werden dürfte, unter die ersten zwei zu kommen und sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, für das es knapp zehn Millionen Euro als Prämie gebe. Zudem sei noch Slavia Prag in die Gruppe gelost worden. Die Tschechen seien in der Vorsaison immerhin bis ins Viertelfinale der Europa League gekommen.Wie bereits mehrfach erklärt, verfüge der BVB dank kluger Einkaufspolitik und gesteigertem Marktwert einiger seiner hochveranlagten Talente über reichlich stille Reserven. Ohnehin sei die Bewertung im Vergleich zu anderen Fußballaktien wie etwa Manchester United oder Juventus Turin sowie selbst Hertha BSC immer noch sehr günstig. Und durch den jüngsten Kursrutsch nach einer einzigen Bundesliga-Niederlage sogar noch fast zehn Prozent günstiger als vergangenen Freitag."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Borussia Dortmund weiterhin zuversichtlich gestimmt. Mutige Anleger können den jüngsten Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 7,25 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link