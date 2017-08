Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,90 Euro -2,72% (29.08.2017, 15:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



(29.08.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse des Analysten Marcus Silbe von ODDO BHF:In einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Marcus Silbe von ODDO BHF die Aktien von Borussia Dortmund GmbH & Co. KGAA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) weiterhin zum Kauf.Die Ergebnisse der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGAA für 2016/17 seien schlechter ausgefallen als erwartet. Die operativen Ausgaben seien höher als erwartet.Der Dembélé-Transfer mit seinen erheblichen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung habe aber den Tag gerettet, so der Analyst Marcus Silbe.In ihrer Borussia Dortmund-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 7,50 EUR.Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:6,89 Euro -3,54% (29.08.2017, 15:16)