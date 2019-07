Wien (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß wurde gestern Boris Johnson zur Führung der konservativen Partei Großbritanniens gewählt und wird heute das Amt des Premierministers übernehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Datenseitig stünden heute die Einkaufsmanagerindices PMI im Fokus. Sollte in den USA das Verarbeitenden Gewerbes seine Stabilisierung aus dem Vormonat bestätigen und der Index weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten verbleiben, könnte dies ein erstes Anzeichen einer Bodenbildung in der US-Industrie darstellen. In der Eurozone würden die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe auf Niveaus früherer Rezessionsphasen notieren. Für die anstehenden Industrie-PMIs in Deutschland und der Eurozone würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG geringfügige Anstiege erwarten, am verhaltenen Ausblick für das Verarbeitende Gewerbe ändere das vorerst nichts. Demgegenüber sollten die PMIs für den Dienstleistungssektor geringfügig zurückgehen, insgesamt bleibe hier der Ausblick aber positiv.USA und China hätten derweil angekündigt, ihre Handelsgespräche am Montag wieder aufzunehmen. (24.07.2019/ac/a/m)