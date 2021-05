Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Niederlage für Booking.com: Das weltgrößte Portal für Hotelübernachtungen dürfe seinen Vertragspartnern nicht mehr untersagen, Zimmer zu einem günstigeren Preis anzubieten als auf der Plattform angegeben. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) habe am Dienstag entschieden, dass die Plattformen dies nicht über sogenannte Bestpreisklauseln in ihren Verträgen unterbinden dürften."Die Richter sahen diese Praxis als nicht vereinbar mit dem deutschen und internationalen Kartellrecht", habe ein Sprecher des Hotelverbands Dehoga nach der Urteilsverkündung gesagt. Kartellamtschef Andreas Mundt, der zu den Klägern gezählt habe, habe das Urteil begrüßt.Hintergrund: Auf Portalen wie Booking.com, HRS und Expedia könnten Nutzer eine Vielzahl an Hotels und anderen Unterkünften vergleichen und auch direkt buchen. Für jede erfolgreiche Vermittlung über die Seite kassiere der Betreiber vom Hotel eine Provision. Beim Zimmerpreis werde das mit einkalkuliert - der Nutzer zahle also indirekt. Bei Buchungen direkt beim Hotel schlage so eine Provision naturgemäß nicht zu Buche.Das Urteil dürfte Booking.com nicht erfreuen, da in den vergangenen Jahren Kunden zunehmend über die Portale gebucht hätten: So hätten die Online-Buchungsplattforme ihren Anteil zwischen 2013 und 2019 von 20,9 auf 29,6 Prozent ausbauen können, wie aus einer Untersuchung der Fachhochschule Westschweiz hervorgehe. Die drei großen Player Booking, Expedia und HRS seien auf dem europäischen Markt der Online-Buchungsportale auf einen gemeinsamen Marktanteil von 92 Prozent gekommen, wobei Booking mit einem Anteil von 68,4 Prozent in Europa und 66,6 Prozent in Deutschland dominiere.Das Urteil sollte kein Beinbruch sein, solange es nicht auf andere Länder "abstrahle". Denn: Booking Holdings Inc. sei ein gut aufgestelltes, breit diversifiziertes Unternehmen mit einer hervorragenden Marktposition - und in über 200 Ländern aktiv. Und angesichts des absehbaren Reise-Booms dürfte die weltweite Nummer Eins überproportional profitieren und als Gewinner aus der Krise hervorgehen.Kursziel für die Booking-Aktie: 2.400 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)