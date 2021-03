Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Booking Holdings-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 16.03.2021)



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (16.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die Pandemie habe vor knapp einem Jahr viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Besonders hart habe es Investments aus der Reisebranche getroffen. Der AKTIONÄR habe hingegen darin gute Kaufchancen gesehen und bereits sehr früh auf die Booking Holdings-Aktie aufmerksam gemacht."Booking.com: Profiteur der Reisebranche? Aber klar doch!" habe die Headline eines Artikels von DER AKTIONÄR vor rund einem Jahr (25.03.2020) gelautet - also noch zu Beginn der Krise.DER AKTIONÄR habe in diesem Artikel auf die großen Probleme von Booking aufmerksam gemacht. Die Lage habe sich seit dem 26. Februar 2020 extrem verschlechtert. Booking sehe sich momentan nicht in der Lage, eine seriöse Prognose für das laufende Quartal abzugeben.Zeitgleich habe DER AKTIONÄR auf die positiven langfristigen Aussichten von Booking hingewiesen. Ein Grund hierfür sei die Kostenstruktur: Während stationäre Reisebüros hohe, regelmäßig wiederkehrende Fixkosten wie zum Beispiel die Miete decken müssten, seien über 50 Prozent der Betriebskosten von Booking variabel.In der Tat habe sich die Booking Holdings-Aktie seit diesem Artikel fast verdoppelt und notiere derzeit in der Nähe ihres Rekordhochs. Gelinge nun der Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 2.450,26 Dollar, dann stehe der Fortsetzung der Rally nichts mehr im Wege.Grund: Bookings operatives Geschäft habe sich in der Krise wie erwartet robust gezeigt. Der Q4-Bericht habe die Stärke von Booking erneut hervorgehoben. Das Unternehmen habe nur einen Verlust je Aktie von 0,57 Dollar verbucht. Analysten seien deutlich pessimistischer gewesen und hätten im Durchschnitt einen Verlust von 4,28 Dollar erwartet.Die weltweite Immunisierung und damit einhergehende Wirtschaftserholung werde Booking einen zusätzlichen Schub geben. Das dürfte die Rally der Aktie weiter antreiben.