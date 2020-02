Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (27.02.2020/ac/a/n)



Nach der Bekanntgabe der Jahreszahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr habe die Booking Holdings-Aktie kräftig nachgegeben. Dabei bleibe der Gewinn des Online-Reiseanbieters auf hohem Niveau und der Umsatz sei sogar um ganze 22% gestiegen. Allerdings lasse der Ausblick auf das erste Quartal 2020 den Kurs fast aufs 52-Wochen-Tief stürzen. Die Range sei so weit gefasst, da wegen der Unvorhersehbarkeit der Auswirkungen auf den weltweiten Tourismus keine genaue Prognose möglich sei. Die Vorgaben würden auf den bisherigen Beobachtungen der Folgen der Krankheitswelle beruhen. Die Belastungen des Coronavirus auf die Reisebranche seien gravierend und die Booking Holdings-Aktie bleibe nicht verschont. Ein gutes Jahr 2019 und starke Zahlen würden nicht reichen, um den Kurs ins Positive zu drehen. Zu eklatant seien die Unterschiede bei den Erwartungen des Konzerns einerseits und der Analysten andererseits. Investierte Anleger behalten sollten den vom "Aktionär" gesetzten Stopp bei 1.600 Euro im Auge, dem sich die Booking Holdings-Aktie aktuell gefährlich nähere.