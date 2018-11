Tradegate-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

1,74 Euro +4,19% (13.11.2018, 13:55)



TSE-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

CAD 2,50 -5,56% (12.11.2018)



ISIN Bombardier-Aktie:

CA0977512007



WKN Bombardier-Aktie:

866671



Ticker-Symbol Bombardier-Aktie Deutschland:

BBDB



TSE-Ticker-Symbol Bombardier-Aktie:

BBD.B



Kurzprofil Bombardier Inc.:



Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD.B) ist ein in Kanada beheimateter Produzent von Luft- als auch Schienenfahrzeugen. Der Hauptsitz befindet sich in Montréal.



Mit über 35.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, produziert und unterstützt Bombardier Aerospace innovative Luftfahrtprodukte für die Marktsegmente Geschäfts- und Verkehrsflugzeuge sowie Spezial- und Amphibienflugzeuge. Mit 64 Produktions- und Technikstandorten in 26 Ländern und 19 Servicezentren in aller Welt ist Bombardier Transportation der weltweit führende Bahntechnikanbieter. (13.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Bombardier-Aktienanalyse von Analyst Cai von Rumohr von Cowen and Company:Aktienanalyst Cai von Rumohr vom Investmenthaus Cowen and Company rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Luft- und Schienenfahrzeuganbieters Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD.B) weitrerhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company haben das Bewertungsmodell der Aktien von Bombardier Inc. einer Überarbeitung unterzogen.Anleger würden keine großen Schwankungen bei den Cash flow-Planungen mögen. Dies werfe Fragen hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und der Fähigkeiten des Managements auf den Turnaround erfolgreich zu gestalten.Analyst Cai von Rumohr senkt das Kursziel für die Bombardier-Aktie von 4,90 auf 2,50 CAD, hält aber an der insgesamt positiven Einschätzung fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bombardier-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Bombardier-Aktie:1,75 EUR +1,74% (13.11.2018, 13:15)