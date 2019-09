Wien (www.aktiencheck.de) - Zwar befinden sich die Börsen in Anbetracht der bevorstehenden Notenbanksitzungen weiterhin in abwartender Haltung, die allgemeine Stimmung scheint sich aber vorerst weiter aufzuhellen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Handelstag den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht und auch die US-Märkte hätten ihre anfänglichen Verluste zum Handelsende weitgehend wettmachen können. Gefragt gewesen seien im Handel vor allem zyklische Aktien wie Banken und Automobilwerte, wohingegen Tech-Werte und defensive Titel abverkauft worden seien. Der allgemein positivere Trend scheine sich heute fortzusetzen. Die asiatischen Märkte würden mehrheitlich im Plus notieren und auch für Europa würden die Indikatoren auf einen festeren Handelsstart hindeuten.



Die zwischenzeitlichen Gewinne am Ölmarkt seien nur von kurzer Dauer gewesen, nachdem die Ölpreise nach Bekanntwerdung des Abgangs von Donald Trumps Sicherheitsberaters John Bolton, der für seine harte Haltung gegenüber dem Iran bekannt sei, unter Druck gekommen seien. Das Barrel der Nordseesorte Brent handele mittlerweile weiter im Bereich von USD 63. Der Goldpreis handele bereits den vierten Tag in Folge mit Verlusten und sei zwischenzeitlich unter die Marke von USD 1.490 gefallen.

(11.09.2019/ac/a/m)



