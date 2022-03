Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen und US-amerikanischen Aktienindices zogen am frühen Nachmittag nach der Veröffentlichung eines Berichts der Financial Times sprunghaft an, so die Experten von XTB.



Die "FT" behaupte, dass die Ukraine und Russland bereits dabei seien, einen Plan für die Neutralität der Ukraine auszuarbeiten, der den Krieg beenden solle. Bisher gebe es kaum Details, aber die "Financial Times" behaupte, dass Fortschritte bei dem 15-Punkte-Friedensplan gemacht worden seien. Der Plan sehe einen Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen unter der Bedingung vor, dass sich die Ukraine für die Neutralität entscheide und eine Begrenzung der Streitkräfte akzeptiere. Außerdem müsste Kiew auf seine Ambitionen, der NATO beizutreten, verzichten.



Auch wenn dies sicherlich positiv zu bewerten sei, müsse darauf hingewiesen werden, dass der Plan noch in Vorbereitung sei und die Verhandlungen noch laufen würden. Nichtsdestotrotz habe der Bericht an den Märkten eine eindeutige "Risk-on"-Bewegung ausgelöst. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei nach der Nachricht um 0,7% nach oben gesprungen, während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um fast 2% angestiegen sei! (16.03.2022/ac/a/m)

