Die Ölpreise seien am gestrigen Dienstag auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen, unterstützt durch eine weltweite Angebotsverknappung und einer starken Nachfrage in den USA, dem weltweit größten Verbraucher. Der Preis je Barrel der Sorte Brent sei um 0,5% gestiegen, während die US-Rohölsorte WTI um 0,7% höher bei USD 84,70 geschlossen habe.



Der Goldpreis habe am Dienstag um bis zu 1,5% nachgegeben und habe damit eine seit fünf Sitzungen andauernde Serie von Preisanstiegen beendet. Begründet werden könne dies zum einen durch die Stärke des US-Dollars und zum anderen durch den Umstand, dass starke Unternehmensgewinne den Appetit auf risikoreichere Anlagen verstärkt hätten. Auch die übrigen Rohstoffe wie Silber, Kupfer und Aluminium seien durch die Bank gestern schwächer gewesen.



Die beiden bedeutendsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum hätten sich gestern divergent entwickelt. Während Bitcoin knapp ein halbes Prozent an Wert verloren habe, habe Ethereum um knapp 2% zulegen können. Ein interessanter Datenpunkt zu Bitcoin sei gestern bekannt geworden: Die Kryptowährung habe erstmals den Schweizer Franken gemessen an der im Umlauf befindlichen Marktkapitalisierung bzw. Geldmenge überholt und rangiere nunmehr auf Platz 13.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mit Ausnahme von Indien überwiegend in negativem Territorium zeigen. (27.10.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Angefacht von einer bislang recht starken Berichtssaison und der Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung steigen die Börsen rund um den Globus weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die jüngste Rekordjagd an den US-Börsen gehe indes munter weiter, nach einer siebenwöchigen Durstrecke habe sie nun auch den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) erfasst, der dank einer Vielzahl von Quartalsveröffentlichungen Stärke habe demonstrieren können. Bis dato hätten rund 82% der bisher berichtenden Unternehmen aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) besser als erwartete Gewinnzahlen berichten können, beim Umsatz hätten 79% der Unternehmen positiv überraschen können. Auch Europas wichtigste Aktienmärkte hätten am gestrigen Dienstag an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Ein extrem divergentes Bild zeige sich interessanterweise beim Blick auf die Gewinner- und Verlierersektoren von S&P 500 im Vergleich zum EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), welcher den höchsten Stand seit April 2015 erreicht habe. Während beim S&P 500 - angetrieben von weiter festen Energiepreisen - Energie- und Versorgertitel die Nase vorne gehabt hätten, hätten sie im EURO STOXX 50 neben Immobilien-Titeln zu den größten Verlierern gehört. Industrie-Aktien wiederum hätten in Europa angeführt von Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) und Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) ordentlich Gas gegeben und hätten sich mit einem Respektabstand im Sektorenvergleich an die Spitze gesetzt. Im S&P 500 seien Industrieaktien gestern im Schnitt die mit Abstand am schwächsten performenden Aktien gewesen und zudem auch der einzige Sektor, der im negativen Territorium (-0,5%) gelegen habe.