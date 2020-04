Wien (www.aktiencheck.de) - Nach fünf Wochen am Stück mit steigenden Aktienmarktkursen handeln die Börsen in Asien (inklusive S&P 500 Future) heute Morgen leicht schwächer - man geht abwartend in eine Woche voller wichtiger Konjunkturvorlaufindikatoren und vor allem den Schwerpunkt der US-Berichtssaison (rund 20% der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen berichten), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das schwache Abschneiden der US-Banken letzte Woche zeige, dass einzelne Aktien durchaus für enttäuschende Berichte anfällig seien - davon dürfte es diese Woche noch reichlich geben. Wichtiger für den Gesamtmarkt bleibe aber die Entwicklung zur Epidemie und zum Fahrplan zu Ende/Lockerung des Shutdowns: Komme es hier zu Komplikationen/Verzögerungen, wäre das für den Aktienmarkt kurzfristig weitaus schädlicher als (derzeit zwangsläufig) negative Daten zu Wirtschaft und Unternehmen (die derzeit übertrumpft würden durch die Hoffnung, dass eine Verbesserung absehbar sei).



Wie bereits öfter berichtet, reiche der OPEC-Deal nicht, um dem aktuellen Nachfrageeinbruch Herr zu werden, entsprechend ei der Ölpreis weiter unter Druck: Übers Wochenende sei der Preis angesichts wachsende Sorge, dass die US-Lagerkapazität in wenigen Wochen überschritten werde, was "Abwehrpreise" benötigen würde um die US-Produktion rasch zu reduzieren, um weitere 10% gefallen (Brent bei USD 27, tiefster Stand seit 1999). Die US-Sorte WTI notiere bereits nur noch bei USD 15. (20.04.2020/ac/a/m)



