Im Sog guter Quartalszahlen von Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) (+7,4%) habe der Halbleitersektor mit einem Plus von 2,8% den höchsten Aufschlag innerhalb des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) am gestrigen Handelstag verzeichnet. Das Technologieunternehmen habe zwar erneut einen Umsatzrückgang verzeichnet, habe aber die Markterwartungen dennoch übertreffen können.



Das US-Justizministerium dürfte die geplante Fusion der Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF)-Tochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) (+3,2%) mit dem Mitbewerber Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) (+8,0%) genehmigen.



UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB) (+8,7%) habe die Umsatz- und Gewinnerwartungen für das zweite Quartal erfüllen können und die Jahresprognose bestätigt.



Das Social-Media-Unternehmen Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) (+18,7%) habe für das Q2 einen deutlichen Anstieg der täglich aktiven Nutzer sowie einen Umsatzzuwachs gemeldet. (25.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison hat voll an Fahrt aufgenommen und so waren auch gestern wieder einige Schwergewichte dabei, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) (-3,1%) habe mit rund USD 3 Mrd. den höchsten Quartalsverlust in seiner Unternehmensgeschichte eingefahren. Probleme bereite dem Unternehmen das Model 737 Max. Des Weiteren habe der Flugzeugbauer den Jungfernflug der 777X auf das Jahr 2020 verschoben.