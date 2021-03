Wien (www.aktiencheck.de) - An der Spitze der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Werte standen am Freitag die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Sie hätten fast sieben Prozent zugelegt. Der US-Flugzeugbauer habe eine Bestellung für 24 seiner 737 MAX-Maschinen von der Investmentfirma 777 Partners vermelden können. Außerdem werde spekuliert, dass schon bald ein weiterer Großauftrag von Southwest Airlines folgen könnte.



Sehr wohwollend würden die Börsen aktuell auch Meldungen aufnehmen, wonach etwa ein Impfstoff-Kandidat des US-amerikanischen Herstellers Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) einen hohen Schutz gegen das ursprüngliche Coronavirus sowie die hochansteckende britische Variantebieten solle. Die Wirksamkeit gegen leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen durch den originalen Covid-19-Stamm solle 96,4% betragen. Die Aktien hätten am Freitag um mehr als acht Prozent zu. (15.03.2021/ac/a/m)



