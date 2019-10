Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.10.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Auch wenn das Zahlenwerk für Q3 im Gesamtkontext ganz ordentlich ausgefallen sei, würden die Probleme in der Verkehrsflugzeugsparte gewaltig bleiben. Der Analyst gehe davon aus, dass eine Flugfreigabe für die 737 MAX frühestens im Dezember erfolge, und wenn, dann nur von amerikanischer Seite. In Europa dürfte eine Freigabe in diesem Jahr kaum noch zu schaffen sein. Bislang seien auch erstaunlich wenig personelle Konsequenzen gezogen worden. CEO Muillenberg habe den Verwaltungsratsvorsitz abgeben müssen, um sich ganz auf das operative Geschäft konzentrieren zu können. Und der Chef der Verkehrsflugzeugsparte, der erst nach der MAX-Entwicklung zu Boeing gekommen sei, habe seinen Hut nehmen müssen.Dies könnte sich ändern. Noch in dieser Woche dürfte der Untersuchungsbericht zum Lion Air-Absturz vorgelegt werden. Sich hierin abzeichnende Vorwürfe gegen Boeing dürften die Grundlage zahlreicher Klagen werden. In der kommenden Woche stehe außerdem eine Anhörung im US-Kongress bevor. Angesichts der weiterhin unbezifferbaren möglichen Belastungen halte der Analyst die Boeing-Aktie nach wie vor für überbewertet.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Boeing-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin USD 290,00. (Analyse vom 15.10.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": Keine vorhanden.Börsenplätze Boeing-Aktie: