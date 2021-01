XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

162,50 EUR -0,43% (28.01.2021)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

197,23 USD +1,65% (28.01.2021)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.01.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Boeing mit bärischem Eindruck - ChartanalyseDie Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 446,01 USD aus dem März 2018 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei im Corona-Crash 2020 auf ein Tief bei 89,00 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus habe sich die Aktie auf 234,20 USD erholt. Anfang Dezember 2020 habe sie dieses Hoch attackiert. Zwar sei es kurzzeitig zu einem Anstieg darüber gekommen, aber ein signifikanter Ausbruch sei nicht gelungen. In den letzten Wochen habe der Aktienkurs bereits wieder nachgegeben. Zuletzt habe mehrmals der EMA 200 bei aktuell 202,70 USD Halt gegeben. Nach den Quartalszahlen vom Mittwoch habe der Wert allerdings diese Unterstützung aufgegeben.AusblickDas Chartbild der Boeing-Aktie mache auf Sicht von einigen Tagen einen bärischen Eindruck. Die Abwärtsbewegung seit Anfang Dezember sei gerade frisch bestätigt worden und könnte daher noch eine Weile andauern. Abgaben bis in den Unterstützungsbereich um 175,56 USD seien durchaus möglich. Damit sich das Chartbild wieder etwas aufhelle, müsste die Aktie zumindest den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 209,50 USD durchbrechen. Gelinge dies, dann böte sich die Chance auf einen Anstieg bis 216,60 USD und 234,20 USD. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:162,32 EUR -0,18% (29.01.2021, 08:31)