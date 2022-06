Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

130,10 EUR +6,07% (02.06.2022, 20:17)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

139,66 USD +6,90% (02.06.2022, 20:06)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Nach anfänglichen Verlusten habe der US-Leitindex Dow Jones mittlerweile ins Plus gedreht. Maßgeblichen Anteil daran habe der Flugzeugbauer Boeing, der gegen 18 Uhr knapp 6 Prozent vorne liege. Offensichtlich würden die Anleger die jüngsten Nachrichten zu potenziellen Aufträgen der Bundeswehr honorieren. Auch Norwegian wolle bei Boeing bestellen.Im Rahmen des 100-Milliarden-Euro-Pakets für die Bundeswehr sollten für veranschlagte 5 Milliarden Euro 60 schwere Transporthubschrauber des US-Herstellers gekauft werden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) habe entschieden, die Beschaffung des Modells CH-47F Chinook in der Version mit Luftbetankungsfähigkeit einzuleiten, habe das Verteidigungsministerium am Mittwoch dem Bundestag mitgeteilt. In der Bundeswehr werde seit Jahren auf Fortgang in dem zwischenzeitlich gestoppten Projekt gewartet.Darüber hinaus wolle die norwegische Fluggesellschaft Norwegian von Boeing 50 Passagiermaschinen vom Typ 737 Max 8 kaufen. Darauf hätten sich die beiden Unternehmen im Grundsatz geeinigt, wie Norwegian in dieser Woche mitgeteilt habe. Bis Ende Juni solle planmäßig der finale Vertrag unterschrieben werden. Die Grundsatzvereinbarung beinhalte demnach außerdem eine Option zum Kauf von weiteren 30 Flugzeugen. Die 50 Flieger sollten zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden.Aus technischer Sicht hat die Boeing-Aktie Luft bis in den Bereich von 150 Dollar beziehungsweise an die Gap-Kante bei knapp oberhalb von 160 Dollar, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link