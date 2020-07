Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern komme weiterhin nur schleppend voran bei der Wiederzulassung seiner 737 Max. Zwar habe Boeing mit dem Abschluss der Zertifizierungsflüge einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dennoch seien noch eine Reihe weiterer Schritte zu erledigen, bevor der Krisenjet wieder in Betrieb genommen werden könne. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge sei nicht mit einer Wiederzulassung in diesem Jahr zu rechnen. Die Zeitung beziehe sich dabei auf eigene Befragungen von Branchenkennern und Regierungsbeamten.Die Situation für die Boeing sei denkbar schlecht. Neben dem Debakel um die 737 Max würden die Auswirkungen des Coronavirus das operative Geschäft belasten. Das spiegele sich auch im Kursverlauf wieder. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bedürfe es stärkerer Impulse. Ein Einstieg dränge sich daher nicht auf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:153,08 EUR -2,82% (22.07.2020, 15:39)