Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Folgen des Ukraine-Kriegs und hauseigene Probleme hätten den US-Flugzeughersteller im ersten Quartal überraschend tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich sei ein Verlust von über 1,2 Mrd. USD nach einem Minus von 561 Mio. USD im Jahr zuvor gestiegen. Für die Boeing-Aktie sei es daraufhin deutlich abwärts gegangen. Seit dem Jahreswechsel habe sie mittlerweile fast ein Viertel an Wert eingebüßt.Nun verschiebe Boeing auch die Auslieferung seines modernisierten Großraumjets 777X ein weiteres Mal: Wegen Problemen bei der Zertifizierung werde das erste Exemplar der Langversion 777-9 erst im Jahr 2025 ausgeliefert. Erst vor gut einem Jahr habe das US-Unternehmen die Premiere bis ins Spätjahr 2023 vertagt und deshalb eine Milliardenbelastung verbucht. Die erneute Verzögerung werde ab dem zweiten Quartal zu Mehrkosten von insgesamt 1,5 Mrd. USD führen, habe es nun geheißen.Das erste Vierteljahr sei von neuen Herausforderungen geprägt gewesen, habe Konzernchef Dave Calhoun gesagt. Boeing habe angesichts des Ukraine-Kriegs hohe Belastungen schultern müssen. Zudem ächze der Airbus-Rivale weiter unter Problemen beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" und Schwierigkeiten bei der neuen US-Präsidentenmaschine Air Force One. Der Umsatz sei überraschend um 8% auf knapp 14 Mrd. USD gefallen. Zudem hätten Experten mit einem deutlich geringeren Verlust gerechnet.Miese Zahlen und ein Chart mit einem frischen Verkaufssignal. Es bleibe daher dabei: Wer eine Flugzeugbauer-Aktie kaufen möchte, greife besser zum europäischen Konkurrenten Airbus, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link