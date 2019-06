Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Nach diversen Meldungen, wonach die Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max relativ zeitnahe wieder genutzt werden könnten, habe es nun für Boeing sowie zahlreiche Airlines wie etwa TUIfly, die auf diese Maschinen setzen möchten, einen herben Dämpfer gegeben. Denn die US-Luftfahrtbehörde (FAA) hat ein mögliches Risiko gefunden.Das Problem müsse behoben werden, bevor das Flugverbot für die Maschinen aufgehoben werden könne. Konkretere Angaben habe die Behörde nicht gemacht. Boeing habe in einem Statement erklärt, dass die FAA beim Wiederzulassungsprozess der 737 Max zusätzliche Anforderungen stellen würde und das Unternehmen den Flugzeugtyp erst zur Zertifizierung anbieten werde, wenn diese erfüllt seien. Das neue Problem könnte die von Boeing herbeigesehnte Wiederzulassung der 737-Max-Flieger weiter verzögern.Angesichts der aktuellen Probleme sowie der eher tristen Charts drängt sich aktuell weder bei Boeing (hier ist Konkurrent Airbus nach wie vor attraktiver) noch bei TUI ein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Aktien bereits im Depot habe, sollte den Stopp bei 290,00 Euro (Boeing) bzw. 7,50 Euro (TUI) beachten. (Analyse vom 27.06.2019)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:322,20 EUR -1,71% (27.06.2019, 16:46)