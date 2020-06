Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

191,34 EUR +16,56% (05.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

188,98 EUR +16,20% (05.06.2020, 18:27)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

214,54 USD +16,41% (05.06.2020, 18:12)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (05.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Coronakrise neige sich dem Ende. Zumindest könnte man diesen Eindruck beim Anblick der Börsentafel gewinnen. Selbst im Flugverkehr, einem der am stärksten betroffenen Bereiche, helle sich die Stimmung wieder auf. Immer mehr Fluggesellschaften würden die Zahl ihrer künftig wieder geplanten Flüge aufstocken. Das positive Ressentiment sickere durch bis zum Flugzeughersteller Boeing - über 25 Prozent Kursplus stehe der Aktie in dieser Handelswoche zu Buche. Damit nähere sich der Dow Jones-Wert einer wichtigen Marke.Der Optimismus kehre zurück. Am Donnerstag habe American Airlines bekannt gegeben, dass sie im Juli 55 Prozent ihres Inlandflugplans wieder anfliegen werde. Im Mai seien es nur 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen.Die Airline bereite sich auf eine steigende Nachfrage von Sommerurlaubern vor, denn American Airline habe zuletzt einen deutlichen Passagieranstieg verzeichnen können. In der letzten Woche habe die Airline rund 110.330 Passagiere gezählt. Im April habe die Zahl noch bei 32.154 gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: