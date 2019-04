XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Leitindex Dow Jones habe im gestrigen Handel dauerhaft im roten Bereich notiert. Der Grund dafür sei die Aktie von Boeing. Wie der Flugzeughersteller bekannt gegeben habe, werde die Produktion der Problem-Maschine 737 Max gedrosselt, die Papiere hätten zum Handelsende knapp 4,5 Prozent verloren. Dies entspreche 118 Punkten. Zum Vergleich: Der Dow Jones habe gestern gerade einmal 74 Zähler eingebüßt.Wie die Hongkonger Tageszeitung "South China Morning Post" berichtet habe, habe nun auch die China Aircraft Leasing (CALC) Bestellungen für das Unglücksmodell 737 Max ausgesetzt. Boeing selbst habe ebenfalls Konsequenzen gezogen und fahre nach zwei Abstürzen und diversen Flugverboten die Produktion dieser Baureihe herunter. Im März habe bereits die indonesische Fluggesellschaft Garuda die Bestellung von 49 Passagiermaschinen des Typs Boeing 737 Max storniert.Zunehmend würden auch die Analysten skeptischer. Analyst Ronald Epstein von der US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe die Produktionskürzung zum Anlass für ein neues Basisszenario genommen. Fortan stufe er die Papiere mit "neutral" (vorher "buy") ein, das Kursziel werde um 60 Dollar auf 420 Dollar gekappt. Ähnliches Bild beim Barclays-Analysten David Strauss: Er habe seine Schätzungen reduziert, den Zielkurs habe der Experte von 460 auf 417 Dollar angepasst und belasse die Boeing-Aktie weiter auf der Kaufliste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: