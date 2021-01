Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (05.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing sei wie viele andere Aktien des Luftfahrt- und Reisesektors eher krachend ins Jahr 2021 gestartet. Am Montag habe die Boeing-Aktie über fünf Prozent an Wert verloren, habe zu den schwächsten Werten gehört. Schon heute könnte es wieder in die andere Richtung gehen. Ein aktueller Kommentar sorge für Wirbel.Sei die Boeing-Aktie massiv unterbewertet? Zu dieser Einschätzung jedenfalls gelange jetzt UBS-Analyst Myles Walton in seiner aktuellen Studie. Er habe das Rating für die Boeing-Aktie auf "buy" belassen und auch das Kursziel unangetastet gelassen. Und das habe es in sich: Er sehe den fairen Wert der vom Dreamliner-Desaster arg ramponierten Aktie bei 300 US-Dollar und damit ein Upside-Potenzial von rund 50 Prozent, nachdem das Papier am Montag bei 202,72 US-Dollar in den Feierabend gegangen sei.Angaben des britischen Datenspezialisten Cirium hätten darauf hingedeutet, dass der Flugzeugbauer im Dezember deutlich mehr Modelle vom Typ 737 Max ausgeliefert habe als von der Schweizer Großbank erwartet, schreibe Myles Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Flugzeuge vom Typ 787 ("Dreamliner") aber hätten die Amerikaner Cirium zufolge wohl kein einziges an Kunden gebracht. Hier habe Walton zuvor noch mit zumindest vier Auslieferungen kalkuliert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: