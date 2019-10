Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das anhaltende Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max habe dem US-Flugzeugbauer auch im dritten Quartal einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich habe der Airbus-Rivale mit knapp 1,2 Milliarden Dollar verdient (rund 1,1 Milliarden Euro) nur knapp halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Chicago mitgeteilt habe. Der Umsatz sei wegen der gestoppten Auslieferung des zuvor meistgefragten Flugzeugtyps um 21 Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar abgesackt.Derweil würden dem Hersteller noch andere Baustellen zu schaffen machen: So drossele der Konzern ab Ende 2020 vorläufig die Produktion seines Großraumjets 787 "Dreamliner". Zudem verschiebe er die erste Auslieferung des modernisierten Großraumjets 777X nach technischen Problemen jetzt auf Anfang des Jahres 2021."Höchste Priorität hat weiterhin die sichere Rückkehr der 737 Max in den Flugbetrieb", habe Boeing-Chef Dennis Muilenburg gesagt. Nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten hätten Aufsichtsbehörden in aller Welt im März ein Flugverbot für den Typ verhängt. Boeing habe im zweiten Quartal deshalb sogar einen Milliardenverlust verbucht.Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 Max vor knapp einem Jahr sei nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden auch auf unzureichende Angaben des US-Herstellers im Umgang mit Problemen im Bordsystem zurückzuführen. Dies gehe aus dem Abschlussbericht hervor, der am Mittwoch in Indonesiens Hauptstadt Jakarta den Familien von Todesopfern vorgestellt worden sei. Der Bericht solle in den nächsten Tagen auch der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt hier aber weiterhin, mit einem Stopp bei 98,00 Euro investiert zu bleiben. (Analyse vom 23.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link