Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

192,16 EUR +0,64% (02.08.2021, 13:45)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

226,48 USD -2,22% (30.07.2021)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.08.2021/ac/a/n)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) und steigert das Kursziel.Die Ergebniskennzahlen von Boeing hätten die Prognosen der Analysten geschlagen. Deswegen würden sie jetzt damit rechnen, dass Boeing im laufenden Jahr ein positives Ergebnis erwirtschaften werde. Die Analysten hätten ihre Planung entsprechend revidiert. Nichtsdestotrotz würden viele Baustellen bestehen bleiben, und gerade im Narrowbody-Bereich, das sich von der Pandemie am schnellsten erholen werde, sei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) längst der Marktführer. Die Vertriebserfolge von Boeing dürften von agressivem Pricing begleitet sein. Investitionen in die Erneuerung/Ergänzung des Produktsortimentes seien überfällig.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erhöht das Kursziel von 200 auf 220 USD und stuft die Boeing-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. (Analyse vom 02.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Boeing Co.: Keine vorhanden.Börsenplätze Boeing-Aktie: