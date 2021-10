Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": - Keine vorhanden.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

178,42 EUR +0,18% (28.10.2021, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

206,61 USD -1,53% (27.10.2021)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.10.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Boeing habe in Q3 2021 einen Konzernumsatz von USD 15,278 Mrd. erzielt. Dies habe zwar aufgrund der wieder aufgenommenen Auslieferungen der 737 MAX über dem Vorjahreswert von USD 14,139 Mrd.gelegen, gleichzeitig aber unter dem Wert von Q2 (USD 16,998 Mrd.). Hier habe sich der aktuelle Auslieferungsstopp beim Modell 787 Dreamliner belastend ausgewirkt. Das operative Ergebnis habe bei USD 329 Mio. (Vj.: USD -401 Mio.; Q2: USD 1,023 Mrd.) nach US-GAAP bzw. bei USD 59 Mio. (Vj.: USD -754 Mio.; Q2: USD 755 Mio.) in der Non-GAAP-Betrachtung gelegen.Das Konzernergebnis habe sich auf USD -132 Mio. nach USD -466 Mio. im Vj. und USD 567 Mio. in Q2 belaufen und einem Ergebnis je Aktie (EPS) von USD -0,19 (Vj.: USD -0,79; Q2: USD 1,00) entsprochen. Das Non-GAAP EPS habe bei USD -0,60 (Vj.: USD -1,39; Q2: USD 0,40) gelegen. Der operative Cashflow sei mit USD -262 Mio. weiterhin negativ geblieben. Der Free Cashflow habe von einer hohen Steuerrückerstattung profitiert, sei mit USD -507 Mio. aber im negativen Bereich geblieben.Boeing fliege weiter durch Turbulenzen. Die Probleme beim Dreamliner würden stärker als erwartet lasten und eine kurzfristige Besserung sei noch nicht absehbar. Auch die wichtige Wiederzulassung für die 737 MAX in China stehe weiter aus. Hohe Finanzierungskosten würden belasten und der Konzern verbrenne nach wie vor Geld. Kapazitäten für dringend erforderliche Investitionen in die Erneuerung/Ergänzung des Produktportfolios seien kaum vorhanden.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Boeing-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Experten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link