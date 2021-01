Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch wenn die Impfungen gegen das Coronavirus noch nicht in der gewünschten Geschwindigkeit passieren würden - immer mehr Pharma-Firmen würden wirksame Impfstoffe auf den Markt bringen. Der Zeitraum bis zur Eindämmung der Pandemie werde kleiner. Das sorge auch bei den Analysten des weiterhin notleidenden Flugzeugbauers für Optimismus.Heute hätten die Analysten von Morgan Stanley die Boeing-Aktie gleich um zwei Stufen hochgesetzt - von "underweight" auf "overweight". Analystin Kristine Liwag habe das Kursziel für den Flugzeugbauer auf 230 Dollar heraufgesetzt.Boeing dürfte überdurchschnittlich vom Covid-19-Erholungsgeschäft profitieren. Pessimisten und Watchlist-Abwartende dürften den Dow-Jones-Wert wahrscheinlich neu bewerten, wenn der internationale Flugverkehr nach Grenzöffnungen anziehe. Auch die Buchungen von Fluggesellschaften dürften dann schnell wieder ansteigen. Abschreibungen und Produktionskürzungen seien nun eingepreist.Die Boeing-Aktie reagiere am Freitag im abgeschwächten Umfeld mit einem Kursplus von rund zwei Prozent auf 201 Dollar.In etwa zwei Jahren dürfte sich Boeing für die Entwicklung eines neuen Jets nochmals frisches Kapital beschaffen, glaube Liwag. Aber die jüngsten Gewinnschätzung würden wohl den Tiefpunkt darstellen.Grund für die erneute Verzögerung sei die Covid-19-Pandemie und die dadurch bedingte aktuell geringe Nachfrage nach Flugzeugen. Zu den weiteren Gründen hätten neue Anforderungen bei der Zertifizierung gezählt.Boeing könnte allmählich das Schlimmste hinter sich gebracht haben. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus würden auch der Luftfahrt Hoffnung geben. Wie der auf Jahre ausgebuchte Rivale Airbus müsse sich Boeing keine ernsthaften Sorgen um mangelnde Bestellungen machen.Bis sich die Geschäfte nachhaltig erholen würden, werde es jedoch Jahre dauern."Der Aktionär" bevorzugt die Airbus-Aktie, da deren Probleme relativ gesehen kleiner sind, so Martin Mrowka. (Analyse vom 29.01.2021)