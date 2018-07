XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe eine gute Quartalsbilanz vorgelegt. Die Umsätze sei um 5% auf 24,3 Mrd. USD geklettert, was 194 kommerzielle Lieferungen und ein höheres Verteidigungs- und Dienstleistungsvolumen widergespiegelt habe. Die Gewinne hätten um satte 26% auf 2,2 Mrd. USD gesteigert werden können. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe bei 3,33 USD gelegen. Analysten hätten 3,25 USD prognostiziert. Der operative Cashflow habe bei starken 4,7 Mrd. USD gelegen. Boeing habe 8,6 Mio. Aktien im Gesamtwert von drei Mrd. USD zurückgekauft.Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen seine Umsatzprognose leicht von 96 bis 98 Mrd. USD auf 97 bis 99 Mrd. USD angehoben. Es habe die neue Umsatzprognose mit höheren Service-Erlösen und einem stärkeren Rüstungsgeschäft begründet. Die vor drei Monaten erhöhte Gewinnprognose für das Gesamtjahr habe man bestätigt. Boeing rechne für 2018 mit einem Ergebnis je Aktie von 16,40 bis 16,60 USD. Auf bereinigter Basis solle das Ergebnis je Aktie 14,30 bis 14,50 USD erreichen.Für Verstimmung an der Börse habe aber die Nachricht gesorgt, dass die Prognose für die Margen im Verteidigungsgeschäft leicht gesenkt werde. Man habe auf höhere Kosten im Tankbetankungsprogramm KC-46 verwiesen. Der Aktienkurs sei vorbörslich in den USA um rund 3% abgerutscht. Im deutschen Handel sei er von 307,50 Euro (vor Bekanntgabe des Reports) zeitweilig unter die 300-Euro-Marke gesunken.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt bei seinem längerfristigen Kursziel von 355 Euro mit einer Stopp-Loss-Marke bei 235 Euro. (Analyse vom 25.07.2018)