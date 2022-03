Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem tragischen Unglück in China, bei welchem eine Boeing 737 mit 132 Insassen abgestürzt ist, ging es mit der Aktie des Flugzeugherstellers (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) um 3,6% nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) hätten gestern zur Schlussglocke 7,5% schwächer notiert. Grund hierfür sei der Verkauf jener Aktien, welche zum Verfallstag vergangenen Freitag hätten bezogen werden müssen.Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weite sein Aktienrückkaufprogramm auf USD 25 Mrd. aus. Es sei damit das größte solche Unterfangen in der Geschichte des chinesischen Tech-Giganten.(22.03.2022/ac/a/m)