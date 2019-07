Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin eine Übergewichtung.Die Underperformance des Aktienkurses von Boeing Inc. am gestrigen Tag seien auf Diskussionen hinsichtlich einer möglichen Stilllegung der MAX-Produktion zurückzuführen.Laut dem Management wäre das eine Option im Falle, dass sich die derzeitigen Planungen zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs nicht Realität würden.Analyst Seth Seifman hält an seiner Einschätzung fest, dass Boeing Co. in 2021 einen normalisierten Free Cash flow von 29 bis 30 USD je Aktie erwirtschaften könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: