Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

173,18 EUR -3,51% (22.02.2021, 10:48)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

172,84 EUR -1,91% (22.02.2021, 10:32)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

217,47 USD +4,31% (19.02.2021)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (22.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der 737-Max-Debakel sei noch nicht verdaut, die Flugzeugproduktion laufe corona-bedingt auf Sparflamme, Probleme beim Dreamliner und Verzögerungen für den neuen Langstrecken-Typ 777X - Boeing habe weiterhin mit großen Problemen zu kämpfen. Nun müssten nach zwei Vorfällen auch noch die bereits im Verkehr befindlichen Boeing 777 am Boden bleiben.Nach dem Triebwerksausfall einer Boeing 777 unweit von Denver im Bundesstaat Colorado habe die US-Luftfahrtbehörde FAA Konsequenzen angekündigt. Maschinen dieses Typs, die mit bestimmten Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet seien, sollten verstärkt und sofort überprüft werden, habe FAA-Chef Steve Dickson am Sonntag mitgeteilt und eine entsprechende Notfall-Richtlinie angekündigt. "Dies wird wahrscheinlich bedeuten, dass einige Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden müssen." Die Zahl der Inspektionen solle erhöht werden.Boeing habe mitgeteilt, man empfehle, den Betrieb der 69 in Betrieb befindlichen und 59 eingelagerten 777-Maschinen mit Pratt & Whitney 4000-112-Triebwerken auszusetzen, während die Untersuchung der unabhängigen US-Verkehrsbehörde NTSB laufe. Man unterstütze die Maßnahmen der japanischen Zivilluftfahrtbehörde und der FAA, den Betrieb der Maschinen auszusetzen und arbeite mit ihnen zusammen.Am Samstag seien infolge des Triebwerkausfalls große Flugzeug- bzw. Triebwerksteile unweit von Denver als Trümmer in Wohngebiete gestürzt. Die Boeing 777 von United Airlines (UA) sei mit 241 Menschen an Bord dennoch sicher am Internationalen Flughafen in Denver gelandet. Es habe keine Berichte über Verletzte gegeben - weder an Bord noch am Boden. Die Maschine sei auf dem Weg von Denver in die Hauptstadt von Hawaii, Honolulu, gewesen. Nach FAA-Angaben sei das rechte Triebwerk der Maschine kurz nach dem Start ausgefallen.Unterdessen habe das japanische Verkehrsministerium vorsorglich ein Flugverbot für mit den betroffenen Triebwerken ausgestattete Flugzeuge im eigenen Land angeordnet. Betroffen davon seien 13 Flugzeuge der Fluglinie Japan Airlines (JAL) sowie 19 Maschinen der Linie All Nippon Aiwars (ANA), wie das Ministerium in Tokio bekannt gegeben habe.Schon im Dezember habe es einen ernsthaften Vorfall mit einem Boeing 777 Triebwerk gegeben beim Abflug vom Flughafen Naha im japanischen Okinawa.Am Wochenende habe eine andere Boeing auch in den Niederlanden Teile verloren. Kurz nach dem Start sei ein Brand in einem der vier Motoren der Maschine ausgebrochen, habe die Polizei in Maastricht mitgeteilt. Über Meerssen im Norden von Maastricht seien einige Metallstücke auf die Erde gefallen. Zwei Menschen seien verletzt worden, mehrere Autos und Häuser seien demnach beschädigt worden.Die Vorfälle hätten einen weitere Rückschlag für Boeing bedeutet. Der Konzern habe sich gerade erst von den schweren Problemen beim Typ 737 Max erholt und eine Rekordverlust für 2020 vorgelegt. Die Aktien von Boeing seien am Freitag noch um über vier Prozent auf 217,47 US-Dollar gestiegen. Heute dürfte es zum US-Handelsstart deutlich abwärts gehen. In Deutschland würden Boeing-Aktien etwa zwei Prozent tiefer notieren."Der Aktionär" war und bleibt zurückhaltend gegenüber Boeing-Aktien, so Martin Mrowka. Besser sehe es hingegen für den Konkurrenten Airbus aus. Dessen Probleme seien relativ gesehen kleiner. Außerdem sei der Auftragsbestand größer als beim amerikanischen Flugzeugbauer. (Analyse vom 22.02.2021)