Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer Boeing knüpfe zu Wochenbeginn an die Gewinne der Vorwoche an und springe mit einem Plus von fast sechs Prozent an die Spitze des US-Leitindex Dow Jones . Neben dem freundlichen Gesamtmarkt sorge dabei auch die Hoffnung auf eine baldige Wiederzulassung des Krisenfliegers 737 Max für Rückenwind.Der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA wolle sich am Mittwoch persönlich von der Sicherheit von Boeings Krisenjet 737 Max überzeugen. Behördenleiter Steve Dickson plane am 30. September einen Testflug mit der Maschine, habe die FAA am Freitag in Washington mitgeteilt. Dickson sei selbst ehemaliger Pilot, der lange für die United States Air Force und Delta Air Lines geflogen sei.Im Wiederzulassungsverfahren des wegen zwei Abstürzen mit 346 Toten seit über anderthalb Jahren mit Startverboten belegten Boeing-Jets sei der "Administrator's Flight" des FAA-Chefs eine der letzten Hürden und von großer symbolischer Bedeutung. Bevor die Maschine wieder für den Betrieb zugelassen werde, seien der Behörde zufolge jedoch noch ein paar weitere abschließende Schritte erforderlich.Die FAA betone stets, bei der Rezertifizierung der 737 Max keinen festen Zeitplan zu verfolgen und den Flieger erst wieder für den Passagierbetrieb zuzulassen, wenn alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt seien. Auch andere internationale Aufsichtsbehörden wie die europäische EASA hätten noch ein Wort mitzureden, damit die 737 Max wieder im internationalen Luftverkehr zum Einsatz kommen könne. Airbus -Rivalen. Boeing habe die Probleme eigentlich längst behoben haben wollen, stattdessen seien jedoch neue Mängel hinzugekommen. Die FAA habe ihre heiße Testphase zur Wiederzulassung bereits Anfang Juli abgeschlossen.Auch wenn ein offizieller Termin für die Wiederzulassung noch ausstehe: Der Testflug mit dem FAA-Chef sorge am Markt für Zuversicht, dass es bald soweit sein könnte.Mutige Anleger können einen Fuß in die Tür stellen und auf eine Fortsetzung der Erholung spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Boeing-Aktie. (Analyse vom 28.09.2020)Mit Material von dpa-AFX