Nichtsdestotrotz dürften die heftigen Schwankungen am Kryptomarkt die Debatte um den Umgang und die Regulierung des Kryptomarkts seitens der Politik befeuern. Denn in den vergangenen Monaten seien Bitcoin und Co als eigene Analageklasse auch immer weiter in den Finanz-Mainstream vorgerückt. Selbst große Wall-Street-Banken hätten sich zuletzt für Digitalwährungen geöffnet. Auf lange Sicht könnte der Bitcoin also doch irgendwann systemisch relevante Größe erreichen.



Während am Krypto-Gesamtmarkt auch am Donnerstag noch teils heftige Verluste geschrieben würden, habe sich der Bitcoin zuletzt deutlich von seinem Vortagestief bei rund 30.700 USD absetzen können und notiere auf 24-Stunden-Sicht moderate 0,5% tiefer im Bereich von 39.500 USD.



Sollte sich die Stabilisierung als nachhaltig erweisen, könnten risikofreudige Anleger den Rücksetzer zum (Nach-) Kauf nutzen. Langfristig orientierte Bitcoin-Investoren könnten weiterhin dabeibleiben.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (20.05.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin und die meisten Altcoins mussten in den vergangenen Tagen kräftig Federn lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Alleine die digitale Leitwährung habe innerhalb einer Woche rund ein Drittel ihrer Market Cap eingebüßt und im Bereich von 30.000 USD den tiefsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Für Vertreter der US-Notenbank FED sei das aber kein allzu großer Grund zur Sorge."Wir sind uns alle bewusst, dass Kryptowährungen sehr volatil sein können", habe James Bullard, FED-Präsident in St. Louis, nach dem gestrigen Blutbad am Kryptomarkt gesagt. Auswirkungen auf die US-Wirtschaft oder die Stabilität des Finanzsystems befürchte er jedoch nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt habe er "keine systemischen Bedenken" wegen des Krypto-Crashs.In der Vergangenheit habe Bullard ohnehin klar gemacht, dass für ihn ausschließlich der Dollar im Zentrum der US-Wirtschaft stehe. Dabei spiele es für ihn auch keine Rolle, ob "der Goldpreis steigt oder fällt oder der Bitcoin steigt oder fällt".Neue Regulierungsdebatte