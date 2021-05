Die chinesische Notenbank habe am Mittwoch eine Erklärung veröffentlicht, die viele ohnehin verunsicherte Marktteilnehmer zusätzlich verschreckt habe. Sie habe klargestellt, dass Kryptowährungen nicht verwendet werden sollten, da es sich nicht um echte Währungen handele.



Auch sei es Finanz- und Zahlungsdienstleistern nicht gestattet, Produkte oder Dienstleistungen in Digitalwährungen auszuzeichnen.



Neben dem Bitcoin und Ethereum würden auch die anderen Währungen massiv leiden. Der Marktwert der insgesamt 9.900 Digitalwerte sei innerhalb von nur einer Woche um 800 Milliarden Dollar auf 1,7 Billionen zusammengeschmolzen.



Die Volatilität dürfte hoch bleiben. Für Langfrist-Anleger bedeute die aktuelle Kursschwäche aber eine Chance - trotzdem Bodenbildung abwarten!



(19.05.2021/ac/a/m)







