Athos sei das Family Office der Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann und unter anderem Großaktionär bei BioNTech.



Für das BEE-Management um den CEO Felix Goedhardt seien reiche Unternehmerfamilien als Gesellschafter nichts Neues. Bereits die Gründung von Blue Elephant Energy habe mithilfe der Familien Wacker, Eigentümer von Wacker Chemie, und Jahr, ehemalige Besitzer von Gruner + Jahr, stattgefunden.



Ein Börsengang sei zu einem späteren Zeitpunkt allerdings weiterhin eine Option, so Goedhardt gegenüber "Reuters". (Analyse vom 07.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (07.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy sagte am Mittwoch seinen für das dritte Quartal geplanten Börsengang ab, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Hintergrund sei eine private Kapitalerhöhung durch das Family Office Athos. Für das Hamburger Unternehmen sei es nicht die erste Finanzierung durch eine reiche Unternehmerfamilie.Die Börsenpläne von Blue Elephant Energy (BEE) hätten vorgesehen, mit der Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von 150 Millionen Euro zu erzielen. Im Rahmen der privaten Kapitalerhöhung würden dem Wind- und Solarparkbetreiber nun 75 Millionen Euro zufließen. Athos erhalte dafür 15 Prozent der Anteil an BEE und darüber hinaus die Option für eine Anschlussfinanzierung in gleicher Größenordnung.