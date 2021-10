Während sich die Angebote der Tech-Riesen Google, Amazon und Microsoft schwerpunktmäßig an größere Unternehmen und Konzerne richten würden, nehme Backblaze insbesondere kleine und mittlere Betriebe in Visier. Sie sollten mit einfachen Produkt- und Preisstrukturen überzeugt werden.



Von den Schwergewichten im Cloud-Geschäft sei Backblaze Welten entfernt. Der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen sei aber durchaus interessant.



"Der Aktionär" wird eine Bewertung des IPO-Kandidaten vornehmen, sobald dieser genügend Informationen zum geplanten Börsengang vorgelegt hat, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 19.10.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Noch ein Cloud-Anbieter will an die Börse: Nachdem am Freitag OVH seinen IPO in Paris über die Bühne gebracht hat, gibt Blackblaze seine Pläne für ein Listing an der NASDAQ bekannt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Wie die Franzosen auch sei das Unternehmen ein Nischen-Player im von den Schwergewichten Microsoft, Amazon und Google dominierten Markt. Für das erste Halbjahr 2021 weise Blackblaze ein Umsatzplus von 24 Prozent auf 31 Millionen Dollar aus. Gleichzeitig seien auch die Ausgaben massiv gestiegen und hätten die Verluste von einer Million im Vorjahreszeitraum auf sechs Millionen Dollar in die Höhe schnellen lassen.Nur gut ein Drittel der Umsätze mache Backblaze mit seinem Cloud-Geschäft, wachse dort mit einem Plus von 60 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 aber kräftig. Der Großteil der Umsätze komme mit 21 Millionen Dollar nach wie vor aus dem Segment Computer-Backups.