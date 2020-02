Im Bereich der Präzisionsonkologie habe es in der Vergangenheit intensive Übernahmeaktivitäten zu beobachten gegeben. Eli Lilly habe sich beispielsweise Loxo Oncology für acht Milliarden Dollar unter den Nagel gerissen, Pfizer habe sich Array Biopharma gekrallt. Black Diamond Therapeutics sei für den AKTIONÄR ebenfalls ein potenzielles Übernahmeziel für große Pharma- oder Biotech-Gesellschaften, die den präzisionsonkologischen Forschungsbereich würden ausbauen wollen.



"Der Aktionär" wird Sie zu Black Diamond Therapeutics auf dem Laufenden halten und die weiteren Entwicklungen beobachten. Der spekulative Player ist ein klarer Fall für die Watchlist, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.01.2020)



Kurzprofil Black Diamond Therapeutics:



Black Diamond Therapeutics Inc. (ISIN: US09203E1055, WKN: A2PYWB, NASDAQ Ticker-Symbol: BDTX) ist ein Präzisionsunternehmen für Onkologie-Medizin, das Pionierarbeit in der Entdeckung und Entwicklung von Tumortherapien mit kleinen Molekülen leistet. (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Black Diamond Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Black Diamond Therapeutics Inc. (ISIN: US09203E1055, WKN: A2PYWB, NASDAQ Ticker-Symbol: BDTX) unter die Lupe.In den USA stehe ein weiterer Börsengang unmittelbar bevor: Black Diamond Therapeutics wage den Sprung auf das Parkett. Zu den Investoren der Biotech-Gesellschaft gehöre Versant Ventures.Die Biotech-Gesellschaft fokussiere sich auf die Forschung und Entwicklung präzisionsonkologischer Ansätze. Das fortgeschrittenste Projekt, BDTX-189, solle im ersten Halbjahr 2020 in eine klinische Phase-1/2-Studie überführt werden. Das Programm stamme aus der hauseigenen MAP-Plattform.