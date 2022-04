Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

661,00 EUR +0,58% (14.04.2022, 12:44)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

715,74 USD -0,15% (13.04.2022)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (14.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BlackRock: Gemischte Q1-Ergebnisse - AktiennewsDer weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) hat dank der steigenden Nachfrage nach seinen verschiedenen börsengehandelten und aktiven Fonds ein positives Ergebnis für das erste Quartal gemeldet, so die Experten von XTB.Andererseits seien die Umsatzzahlen hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben. Das Unternehmen habe 9,52 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 4,7 Mrd. USD verdient, während die Märkte ein EPS von 8,99 USD bei einem Umsatz von 4,77 Mrd. USD erwartet hätten.Die gesamten Nettomittelzuflüsse hätten sich im ersten Quartal auf 86 Mrd. USD belaufen und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 172 Mrd. USD gelegen, was in erster Linie auf saisonal bedingte Abflüsse beim Cash-Management in Höhe von 27 Mrd. USD zurückzuführen sei."Da die Welt weiterhin mit geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert ist, sind wir durch unsere jahrelangen Investitionen in den Aufbau der Allwetter-Plattform von BlackRock gut positioniert, um unsere Kunden zu beraten und sie bei der Verfolgung ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen", habe Chief Executive Officer Larry Fink in einer Erklärung gesagt. (News vom 13.04.2022)Börsenplätze BlackRock-Aktie: