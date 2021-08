XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (24.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BlackRock-Aktie (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsen würden weiter nach oben streben und damit auch viele Einzelwerte neue Rekordhochs vermelden. Mit von der Partie sei hier BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter. Der Konzern habe durch die Pandemie noch mehr Rückenwind erhalten und bleibe für Anleger ein Basisinvestment im Finanzsektor. Die Performance über die letzten Jahre sei beeindruckend - und ein Ende der positiven Entwicklung sei nicht in Sicht.Mit verwalteten Assets, die demnächst die Marke von unfassbaren zehn Billionen Dollar knacken dürften, sei BlackRock die unangefochtene Nummer 1 weltweit. Dabei hätten die Amerikaner immer stärker von Skaleneffekten durch die schiere Größe des Geschäfts profitiert. Im vergangenen Jahr sei die Konsolidierung im Sektor weiter gegangen und die Platzhirsche hätten sich einen noch größeren Anteil am Kuchen gesichert. Auch BlackRock sollte weiter Marktanteile gewonnen haben.Mit einem laufenden KGV von mehr als 20, das auch 2022 nicht unter diesen Wert fallen dürfte, erscheine die Aktie auf den ersten Blick teuer. Denn die Peergroup werde derzeit mit 16 bewertet. Allerdings sei BlackRock mittlerweile ansatzweise wie ein Technologiekonzern einzuschätzen. Selbstentwickelte Produkte in Bereich Risikomanagement - Stichwort Aladdin - würden neben der reinen Vermögensverwaltung immer wichtiger. Diese Sparte sei in den letzten vier Jahren durchschnittlich um 18 Prozent gewachsen und habe auch 2020 um 17 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: