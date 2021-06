NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 11,56 +14,80% (01.06.2021, 11:10)



TSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 13,92 +12,26% (01.06.2021, 22:47)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE-Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones und Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Enterprise Solutions and Services, Geräte, BlackBerry Technology Solutions und Messaging. Zu den Tochtergesellschaften gehören BlackBerry Corporation, BlackBerry UK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, Good Technology Corporation und QNX Software Systems Limited (QNX). Hautpsitz der BlackBerry Ltd. ist Waterloo, Kanada. (02.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackBerry habe sich gestern zur Party angemeldet. Da sei es etwas kräftiger nach oben gegangen. Grund dafür sei folgender: Es gebe einfach ein paar Aktien, darunter auch BlackBerry, die auf dem Bord seien und hergeschoben würden. Die Meme-Aktien machen Spaß, man muss sich nur des Risikos bewusst sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur BlackBerry-Aktie. (Analyse vom 02.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:11,45 Euro +21,16% (02.06.2021, 11:24)