Stuttgart-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

7,89 Euro -1,74% (25.03.2019, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

7,91 Euro -1,00% (25.03.2019, 14:35)



NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 8,81 -2,38% (25.03.2019, 15:16)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE-Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada. (25.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten James Faucette von Morgan Stanley:James Faucette, Aktienanalyst von Morgan Stanley, rät Investoren laut einer Aktienanalyse zu einer Gleichgewichtung der Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB).Cylance sollte das Software-Wachstum beschleunigen, so die Analysten von Morgan Stanley. Allerdings werde dieses Szenario noch etwas Zeit brauchen.Der Schlüssel für eine konstruktivere Anlageeinschätzung seien weiterhin die Perspektiven im Bereich BlackBerry Technology Solutions oder dem Automotive-Bereich.Analyst James Faucette veranschlagt ein Kursziel für die BlackBerry-Aktie von 10,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackBerry-Aktie: