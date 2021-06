NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones und Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Enterprise Solutions and Services, Geräte, BlackBerry Technology Solutions und Messaging. Zu den Tochtergesellschaften gehören BlackBerry Corporation, BlackBerry UK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, Good Technology Corporation und QNX Software Systems Limited (QNX). Hautpsitz der BlackBerry Ltd. ist Waterloo, Kanada. (02.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie e von BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) unter die Lupe.Nachdem sie in den letzten Tagen bereits die Aktie der Kinokette AMC Entertainment in schwindelerregende Höhen getrieben hätten, hätten die WallStreetBets (WSB)-Zocker einen neuen Anlauf unternommen. Am Mittwoch lege die BlackBerry-Aktie zweistellig dazu.Nachdem das Papier des ehemaligen Smartphone-Pioniers Anfang 2021 im Rahmen des ersten WallStreetBet-Irrsinns auf 28,77 USD geklettert sei und zwischenzeitlich wieder in den einstelligen Dollar-Bereich zurückgelaufen sei, würden die Zocker nun wieder aufs Gas treten. Momentan stehe der Kurs bei fast 15 USD und damit fast 30% im Plus. Ähnlich wie bei der Kino-Kette AMC Entertainment werde die aktuelle Rally in keiner Weise von Unternehmens- oder Marktdaten gestützt. Analysten würden davon ausgehen, dass BlackBerrys Umsätze im Geschäftsjahr 2022, das im Januar ende, um rund ein Zehntel auf 824 Mio. USD fallen würden."Der Aktionär" sei überzeugt: Mit seriösen Investieren habe die Meme-Aktie von BlackBerry nichts zu tun. Sie bleibe ein Zocker-Investment, die mit größter Vorsicht betrachtet werden müsse, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2021)Börsenplätze BlackBerry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:12,45 Euro +31,75% (02.06.2021, 22:26)