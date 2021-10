Ein Coin, der derart springe, wenn Elon Musk ein Stöckchen hochhalte, möge kurzfristig verlockend erscheinen. Die hohe Volatilität wirke allerdings in beide Richtungen - und angesichts des enormen Kurssprungs wären Gewinnmitnahmen keine große Überraschung. Zudem sei der praktische Nutzen des Coins gering.



Shiba Inu sei daher allenfalls eine hochspekulative Wette für Krypto-Zocker. Wer ernsthaft und längerfristig am Kryptomarkt investieren will, kauft Bitcoin und/oder Ethereum, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin ist seit Anfang Oktober wieder im Aufwind und legt auch am heutigen Mittwochnachmittag - gegen den allgemeinen Trend am Kryptomarkt - weiter kräftig zu, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Ein prominenter Coin übertreffe diese Performance jedoch um ein Vielfaches. Die Spaß-Kryptowährung Shiba Inu (SHIB) schieße am Mittwoch um bis zu 75 Prozent nach oben und knüpfe damit an die irrsinnige Performance der letzten Tage an. Innerhalb einer Woche belaufe sich das Kursplus damit bereits auf mehr als 200 Prozent. Zum aktuellen Kurs von 0,00002291 Dollar stehe der Coin noch gute 40 Prozent unter seinem Allzeithoch von Mitte Mai.Der Coin beruhe - ähnlich wie der Dogecoin - auf dem Internet-Meme "Doge", das einen Hund der Rasse Shiba Inu zeige. Obwohl das Projekt erst im August 2020 aus der Taufe gehoben worden sei, kratze der SHIB-Token bereits an den Top 20 nach Market Cap. Zudem gebe es prominente Fürsprecher und Unterstützer - etwa Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin oder Tesla-Chef Elon Musk.