Wien (www.aktiencheck.de) - In einer äußerst volatilen Handelssitzung durchbrach Bitcoin die USD-40.000-Marke und schloss bei einem satten Tagesplus von immer noch 10,6% knapp unter dieser Schwelle, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Damit habe sich die wichtigste Kryptowährung innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. Der Goldpreis habe am gestrigen Handelstag um 0,8% auf USD 1.917 je Feinunze zugelegt. Rohöl der Nordseesorte Brent habe sich leicht um 0,3% auf USD 54,40 je Barrel verteuert. (08.01.2021/ac/a/m)

