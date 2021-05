Nachteile würden Kryptowährungen durchaus bieten, die insbesondere in Abschwungphasen stark hervortreten würden: "Sie sind natürlich keine echten Währungen, kein gesetzliches Zahlungsmittel und die Akzeptanz ist noch gering", so Kreuz. Zudem müsse an den zugrunde liegenden Protokollen noch gearbeitet werden, um Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu verbessern. "Was aber wohl am schwerwiegendsten ist: Es besteht ein schwieriges Vertrauensverhältnis, da die Kryptowährungen nicht staatlich reguliert sind und sich in der Vergangenheit als extrem risikobehaftetes Spekulationsobjekt erwiesen haben", sage Kreuz.



Eine stärkere Regulierung könnte dem Markt durchaus guttun. Derzeit würden viele Bemühungen von staatlicher Seite laufen, diesen Goldrausch in geordnete Bahnen zu lenken. "Der gesamte Markt für Krypto-Assets wird immer mehr reguliert, Staaten greifen ein oder bringen gleich eigene digitale Währungen auf den Markt", sage Kreuz. Der digitale Yuan werde bereits getestet, die EZB arbeite an einem digitalen Euro. "Das liegt auch daran, dass unser Leben immer digitaler und der Gebrauch von Bargeld zurückgedrängt wird. Notenbanken und Staaten befürchten, den direkten Draht zu den Bürgern zu verlieren", sage Kreuz.



Dabei seien einheitliche Währungen wichtig. "Die Geldpolitik muss dem Wohl der Gesamtbevölkerung dienen und nicht der Profitmaximierung einzelner Konzerne", sage Kreuz. Die Initiativen der Notenbanken würden zeigen, dass sich die wenigsten Nationen das Währungsmonopol wegnehmen lassen wollten. "Zumindest gilt das für die Industrieländer", sage Kreuz. "Es wird Schwellen- oder Entwicklungsländer geben, denen es womöglich nicht gelingt, die Hoheit über die Produktion digitaler Währungen zu behalten. Insgesamt werden die starken Staaten viel daran setzen, Kryptowährungen zu kontrollieren und damit auch ihren Handel in Bahnen zu lenken", so Kreuz. Von den mehreren Tausend Kryptowährungen würden maximal eine Handvoll übrig bleiben und neben den digitalen Landeswährungen stehen.



Grundsätzlich seien die Menschen bequem: Neue Zahlungsarten würden sich durchsetzen, wenn sie sicher und zuverlässig seien. "Solange der Bitcoin und die anderen digitalen Währungen so starken Schwankungen unterliegen, werden nur wenige Menschen sie nutzen", sage Kreuz. Sollten sie sich aber stabilisieren, könnten auch sie sich durchsetzen und neben ihrer Tauschmittelfunktion dann auch die benötigte Wertaufbewahrungsfunktion aufweisen. Denn anders als die bisherigen Währungen würden sie auch Vorteile bieten: Die begrenzte Anzahl könne bei starker Nachfrage zu starker Wertsteigerung führen. Die dezentrale Struktur verringere die Abhängigkeit von Finanzintermediären genauso wie die Transaktionskosten. Dazu komme, dass Kryptowährungen bereits mehrfach gezeigt hätten, dass sie zum Teil ein hohes Renditepotenzial hätten. ""Ob als volatiles und unkorreliertes Investment oder als Zahlungsmittel: In jedem Fall ist es wichtig, die Entwicklung der Top-Five-Kryptowährungen im Blick zu behalten"", sage Kreuz. (27.05.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Achterbahnfahrt der Kryptowährungen lässt manchen vom glühenden Anhänger zum verlustgeplagten Ablehner werden, so die Experten der INVIOS GmbH.Doch das eine sei so falsch wie das andere. "Bitcoin & Co. bieten definitiv keine nachhaltige Wertentwicklung, auf die sich eine echte Anlagestrategie aufbauen ließe", sage Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. "Doch genauso falsch wäre es, die zugrunde liegende Schlüsseltechnologie zu verteufeln."