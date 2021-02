Unterschiedliche Statistiken und Berichte (beispielsweise von Statista) würden darauf hindeuten, dass etwa in Ländern wie Argentinien, Südafrika und Türkei zwischen 10% und 20% der Befragten Bitcoin besitzen würden. Diesen Ländern sei gemeinsam, dass sie immer wieder von schweren Wirtschaftskrisen, zweistelligen Inflationsraten und anderen Arten der Enteignung der Sparer betroffen seien. Die Flucht in den Bitcoin erlaube es den Bürgern, ihr Vermögen zu schützen.



In eine ähnliche Stoßrichtung gehe die Meinung, dass Bitcoin für politisch unterdrückte Menschen wichtig sei. So könnten entsprechende Aktivisten über das traditionelle Zahlungssystem weder Zahlungen für Aktivitäten finanzieren noch Unterstützungszahlungen erhalten. Über die Bitcoin-Blockchain sei dies jedoch möglich, ohne dass der Staat dies sofort aufdecke.



Alex Gladstein von der Human Reight Foundation (hrf.org) gehe sogar so weit, dass Bitcoin ein Weg sei, um freie Meinungsäußerung zu ermöglichen. Gladstein nenne Beispiele von Aktivisten aus Weißrussland und Nigeria, um diese These zu unterstützen.



Wenngleich die Gefahr bestehe, dass auch Organisationen mit weniger guten Absichten von den Bitcoin-Eigenschaften profitieren würden, mache man es sich zu einfach, wenn man die Perspektive der Bürger aus weniger privilegierten Ländern ausblende.



These 6: Bitcoin werde durch China kontrolliert und sei daher nicht vertrauenswürdig



Diese These beruhe auf der Schätzung, dass rund 65% des Bitcoin-Minings in China stattfänden. Würde es einer zentralen Schaltstelle gelingen, die Kontrolle über mehr als 50% der Miner zu gewinnen, könnten diese in die Lage versetzt werden, Transaktionen aus der Vergangenheit zu manipulieren. Voraussetzung wäre, dass die Miner in China koordiniert vorgehen würden und ein Interesse hätten, das Netzwerk zu zerstören. Denn eine erfolgreiche Attacke werde unweigerlich dazu führen, dass Bitcoin massiv an Wert verliere, da die wichtigste Eigenschaft von der Bitcoin-Blockchain, die Nicht-Manipulierbarkeit, infrage gestellt würde. Private Unternehmer würden nicht wollen, dass das von ihnen "produzierte" Produkt, also Bitcoin, durch Manipulation entwertet werde. Notwendig wäre also ein staatlicher Akteur in China, der das ausschließliche Ziel der Zerschlagung von Bitcoin hätte. Dagegen spreche, dass ein derartiges Vorhaben erheblicher Vorbereitungen bedürfe und man es sich auch im verschwiegenen China nicht vorstellen könne, dass dies in der Bitcoin-Community unbemerkt bliebe. In Reaktion darauf könnten andere Marktteilnehmer im Ausland ihre Mining-Kapazitäten ausbauen, um so den Anteil Chinas wieder unter 50% zu senken. Das wirtschaftliche Interesse daran wäre in jedem Fall enorm.



These 7: Bitcoin setze sich endlich an den traditionellen Finanzmärkten durch



Richtig sei, dass immer mehr Finanzhäuser aus der traditionellen Welt, Bitcoin als eine beachtenswerte Assetklasse ansähen. Zahlreiche Investmentfonds hätten Bitcoin in ihrem Portfolio und einzelne Hedgefonds hätten sich auf Bitcoin und andere Kryptowährungen spezialisiert. Bemerkenswert sei auch, dass die Treasuries von einigen (wenigen) Unternehmen ihr Geld in Bitcoin angelegt hätten. Microstrategy habe hier ein aus heutiger Sicht gutes Händchen bewiesen, als es seine Mittel im Sommer letzten Jahres in Bitcoin investiert habe. Privatanlegern werde es auch immer einfacher gemacht, Bitcoin zu halten. So habe der Zahlungsanbieter PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) in den USA seinen Kunden jetzt die Möglichkeit gegeben, Guthaben auf dem PayPal-Konto in Bitcoin umzuwandeln. Dennoch: Im Vergleich zu anderen Assetklassen bleibe Bitcoin ein Nischenprodukt. Die Marktkapitalisierung liege derzeit bei etwa einem Viertel der Marktkapitalisierung von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985). Aus heutiger Sicht werde daher die Bedeutung von Bitcoin für die Finanzmärkte vielfach noch überschätzt.



These 8: Bitcoin könne rasch verdrängt werden von einer der zahlreichen anderen Kryptowährungen



Immer wieder sei zu hören, dass Bitcoin ja nur eine von vielen tausenden Kryptowährungen sei und man daher gar nicht sagen könne, welche dieser Währungen sich durchsetzen werde. Aus dieser Behauptung spreche vor allem eine gewisse Unkenntnis darüber, dass sich Kryptowährungen nicht nur in der Transaktionsgeschwindigkeit und der Anwenderfreundlichkeit unterscheiden würden, sondern zuallererst in dem Grad der Nicht-Manipulierbarkeit. Und in dieser Hinsicht sei Bitcoin der Goldstandard. Das liege an dem Proof-of-work-Verfahren, in dem die Miner im Wettbewerb miteinander und unter hohem Energie- und Hardwareeinsatz die Viabilität der zuletzt durchgeführten Zahlungen auf der Bitcoin-Blockchain nachweisen würden. Der damit verbundene hohe Energie- und Hardwareaufwand sei der Preis für die Nicht-Manipulierbarkeit der Bitcoin-Blockchain.



Wenn jemandem andere Kryptowährungen angeboten würden, die den Vorteil hätten, dass wesentlich mehr Transaktionen als bei Bitcoin durchgeführt werden könnten, gehe dies auf Kosten der Sicherheit. Bitcoin gelte daher tatsächlich als die sicherste Blockchain.



These 9: Bei Bitcoin handle es sich um ein gigantisches Schneeballsystem



Ein klassisches Schneeballsystem beruhe darauf, dass einem Anleger eine wertlose Anlage angeboten werde, mit dem Versprechen, in einer sehr kurzen Zeit einen überdurchschnittlichen Ertrag abzuwerfen, der allerdings nur eingelöst werden könne, wenn bis zum versprochenen Zahlungszeitpunkt neue Anleger dazu überredet worden seien, ihrerseits Geld anzulegen. Beim Betrüger Bernhard Madoff sei dieses System während der Finanzmarktkrise von 2008/2009 nach knapp 20 Jahren zusammengebrochen, als sich keine neuen Anleger für seinen Investmentfonds gefunden hätten bzw. die alten Anleger ihr Anlage hätten auflösen wollen.



Mit Bitcoin sei das nicht zu vergleichen. Es gebe keinen Bernhard Madoff oder Charles Ponzi (der das Schneeballsystem quasi erfunden habe), der zentral Geld einsammele. Das Kernmerkmal von Bitcoin sei die Dezentralität. Natürlich gebe es eine (alles andere als geschlossene) Bitcoin-Community, die eifrig Werbung für ihre Idee betreibe, und andere Interessensgruppen, die Bitcoin schlecht reden würden. Das sei aber nicht viel anders als bei jeder Aktie. Wie also komme es zu diesem Vorwurf, Bitcoin sei ein Schneeballsystem?



Im Laufe der Jahre seien tausende von Kryptowährungen entstanden, darunter zahllose, die Anleger mit absurden Renditeversprechen gelockt hätten und nach einer gewissen Zeit in der Versenkung verschwunden seien. Statt einen Investmentfonds als Betrugsvehikel zu nehmen, wählten (und tun es vermutlich heute noch) viele Betrüger Kryptowährungen, die häufig nicht einmal das waren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Ein Beispiel sei OneCoin, dessen Gründerin Ignatowa als Kryptoqueen bekannt geworden und 2017 verschwunden sei, als sich das Pyramidensystem aufzulösen begonnen habe. Da viele Menschen häufig alle Kryptowährungen (und solche, die vorgeben würden, Kryptowährungen zu sein) über einen Kamm scheren würden, entstünden derartige Narrative.



These 10: Bitcoin ermögliche endlich einen echten Währungswettbewerb



Unter den Bitcoinfans gebe es viele, die dem Währungswettbewerb im Sinne des Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich von Hayek anhängen würden und der Meinung seien, dass Bitcoin eine private Währung sei und man es dem Markt überlassen sollte, ob sie sich im Wettbewerb mit staatlichen Währungen durchsetze. Damit verbunden sei die Forderung, dass der Staat private Währungen als allgemeines Zahlungsmittel zulassen sollte, also auch Steuern in privaten Währungen gezahlt werden könnten. Abgesehen davon, dass es nur schwer vorstellbar sei, dass sich viele Staaten auf die Forderung, Steuern in Bitcoin zu zahlen, einlassen würden, sei der tatsächliche Wettbewerbsdruck durch Bitcoin in den Ländern mit funktionierenden Institutionen wegen der hohen Bitcoin-Preisschwankungen eher gering.



In Hochinflationsländern wiederum dürften die betroffenen Menschen auf der Suche nach einem funktionierenden Zahlungsmittel eher auf private Stablecoins, die durch eine relativ stabile Währung wie Euro oder US-Dollar gedeckt seien, zurückgreifen. Fazit: Nur wenn Bitcoin an Wertstabilität gewinne, könnte sich diese Kryptowährung als ernstzunehmende Konkurrenz für etablierte Zahlungsmittel erweisen. (05.02.2021/ac/a/m)







Angesichts von nicht unplausibel erscheinenden Schätzungen, dass es rund 100 Millionen Bitcoin-Nutzer gebe, sei das Kryptoasset als Wertaufbewahrungsmittel offensichtlich sehr geschätzt. Die Investmentbank J.P. Morgan gehe davon aus, dass viele Investoren Bitcoin als Goldersatz ansähen. Angesichts der Transportfähigkeit (beispielsweise auf einem USB-Stick) sei Bitcoin sogar praktischer als Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515).Abgesehen davon sei die Eingangsbehauptung, Bitcoin sei kein Geld, nur bedingt zu bejahen. Denn mittlerweile habe man mit dem so genannten Lightening Network große Fortschritte in Bezug auf Zahlungen kleiner Bitcoin-Beträge erreicht. Dieses Netzwerk sei an der Bitcoin-Blockchain verankert, die Zahlungen würden aber außerhalb der Blockchain laufen, was Skalierbarkeit erlaube und die Transaktionsgebühren minimiere.These 2: Bitcoin werde das Weltfinanzsystem revolutionierenBitcoin könne direkt von einem Nutzer an einen anderen Nutzer übertragen werden. Es gebe anders als im derzeitigen Zahlungssystem keinen Intermediär. Der Revolutionsgedanke gehe aber heute eher von der Ethereum-Blockchain aus. Diese habe die Bitcoin-Blockchain weiterentwickelt zu einem Netzwerk, auf dem alle Arten von Daten und so genannte Smart Contracts gespeichert werden könnten. Derzeit erlebe Ethereum einen regelrechten Boom. Finanzdienstleistungen aus der alten Welt - wie zum Darlehensvergabe, Zahlungsverkehr, Börsenhandel und Identitätsmanagement - würden in die neue Blockchain-Welt übertragen. Das Versprechen sei, dass die Prozesse weitestgehend automatisiert, fehlerresistenter und weniger personalintensiv würden.Trotz der Fülle an Projekten fehle noch der Katalysator, der dem Sektor den Schub verleihe, um aus der Nische herauszukommen. Der geplante digitale Euro könnte ein derartiger Katalysator sein. Bitcoin werde daher nicht den Finanzmarkt revolutionieren, die durch Bitcoin ins Leben gerufene Blockchain-Technologie habe hingegen disruptives Potenzial.These 3: Bitcoin sei ein KlimakillerIm Zusammenhang mit dem Klimawandel sei des Weiteren zu untersuchen, woher die Energie komme. Ein Land, das ausschließlich mit Wasserkraft Energie erzeuge, könne das Bitcoin-Mining betreiben, ohne direkt die Umwelt zu verschmutzen. Wenn diese Energie jedoch üblicherweise exportiert werde und das Zielland nunmehr Strom von einem Kohlekraftwerk beziehen müsse, gelte dieses Argument nicht. Insgesamt könne hier kein abschließendes Urteil gefällt werden.These 4: Bitcoin sei nur etwas für KriminelleBitcoin werde - ähnlich wie Bargeld - auch für kriminelle Aktivitäten verwendet. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang die so genannte Silk Road, eine Plattform, auf der man von Drogen, über Waffen bis zu Auftragskiller-Diensleistungen alles kaufen und verkaufen konnte und die Zahlungen ausschließlich in Bitcoin erfolgten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. 2014 sei diese Plattform vom FBI stillgelegt worden. Darüber hinaus stehe Bitcoin im Verdacht für Geldwäschezwecke missbraucht zu werden.Allerdings bestehe in Bezug auf die Anonymität der Bitcoin-Zahlungen ein Missverständnis. Die Bitcoin-Adressen seien zwar nicht ihrem Klar-Namen zugeordnet. Jedoch erlaube die für jeden (!) einsehbare Bitcoin-Blockchain Zahlungsmuster zu ermitteln und auf diese Weise Rückschlüsse auf etwaige kriminelle Tätigkeiten und ihre Akteure zu ziehen. Vor diesem Hintergrund erscheine die Schätzung aus dem Review of Financial Studies vom April 2019, wonach 46% aller Transaktionen mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stünden, sehr hoch. Umgekehrt wirke die korrespondierende Zahl von 0,34%, die das Blockchain-Analyseunternehmen Chainanalysis im Januar 2020 veröffentlicht habe, extrem niedrig.Die EU-Kommission habe sich des Problems angenommen und plane eine einheitliche Regulierung von Krypto-Assets im Rahmen der MiCA-Verordnung. Gut durchdachte Regulierungen, die die Innovationskraft dieses Sektors nicht behindern würden, könnten zur Glaubwürdigkeit dieser Industrie einen entscheidenden Beitrag leisten.These 5: Bitcoin sei für die Menschen in Ländern ohne funktionierende Institutionen und/oder autoritären Staaten ein Segen