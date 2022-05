Für den Fall, dass auch diese Marken gerissen würden, würden einige bereits einen erneuten Test der wichtigen 30.000er-Marke erwarten. In diesem Bereich seien jedoch Stützungskäufe wahrscheinlich, die das zuletzt tendenziell eher nachlassende Handelsvolumen schlagartig wieder anziehen lassen könnten.



"Der Aktionär" erwarte, dass zumindest auf Sicht auch weiterhin primär Makro-Faktoren das Kursgeschehen beim Bitcoin bestimmen werden. Durchaus positive, Krypto-spezifische Nachrichten würden unterdessen kaum Gehör finden. Die positive Langfrist-Einschätzung gelte auch weiterhin, Bitcoin-Fans und -Investoren würden aber Geduld und starke Nerven brauchen.



