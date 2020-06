Seinen Nutzen als vermeintlich "sicherer Hafen" habe der Bitcoin im Corona-Crash derweil nicht beweisen können. Stattdessen habe die Kryptowährung eine überraschend hohe - und bis dato eher unübliche - Korrelation zu riskanteren Asset-Klassen wie Aktien gezeigt. Die Analysten würden daraus schlussfolgern, dass die Digitalwährung derzeit von vielen Marktteilnehmern eher als Spekulationsobjekt denn als Tauschmittel oder Wertspeicher genutzt und auch in Zukunft eher als solches bestehen werde.



V-förmige Erholung



Stark sei außerdem, dass der Bitcoin die Verluste aus dem Corona-Crash schnell wieder habe ausgleichen können. Ausgehend vom Krisentief im März bei rund 4.000 USD habe sich der Kurs mittlerweile wieder mehr als verdoppelt. Seit Jahresbeginn habe er nach Daten von coinmarketcap.com rund 32% zugelegt und damit klar besser performt als Gold (plus 13,3%) oder die Aktienindices S&P 500 (-3,3%) und DAX (-6,3%).



Warten auf das Mega-Signal



Nach dem starken Comeback kämpfe der Bitcoin nun um die 10.000-USD-Marke, der aus charttechnischer und psychologischer Sicht enorme Bedeutung zukomme. Ein nachhaltiger Ausbruch wäre ein starkes Kaufsignal und womöglich der Startschuss zu einer neuen Bitcoin-Rally. (17.06.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im März hat die Corona-Panik an den weltweiten Finanzmärkten für kräftige Turbulenzen gesorgt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch der Bitcoin habe sich dem nicht entziehen können und sei kurzzeitig um bis zu 40% auf rund 4.000 Usd eingebrochen. JPMorgan ziehe dennoch ein überwiegend positives Fazit. Der Bitcoin habe in der Corona-Krise seinen "ersten Stresstest bestanden" und seine "Beständigkeit als Asset-Klasse" unter Beweis gestellt, heiße es in einem Research-Bericht der US-Investmentbank aus der Vorwoche.Positiv würden die Analysten dabei werten, dass der Bitcoin-Kurs selbst auf dem Korrekturtief im März nur leicht vom "intrinsischen Wert" - sprich den Herstellungskosten eines neuen Coins - abgewichen sei. Zudem habe sich die Liquidität an großen Krypto-Handelsplätzen auch inmitten des Crashs robuster gezeigt als erwartet - und darüber hinaus schneller erholt als z.B. bei Aktien, Anleihen und (FIAT-)Währungen.