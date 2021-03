Alleine am Montag seien innerhalb einer Stunde Long-Positionen im Volumen von fast 500 Millionen Dollar geschlossen worden. Andere Datenquellen würden sogar von mehr als 800 Millionen Dollar sprechen. Long-Liquidationen seien laut Jan & Yann aber "ein Artefakt des gegenwärtigen Bullenmarkts".



Trotz des Rücksetzers sei der übergeordnete Aufwärtstrend im Bitcoin-Chart intakt. Zudem stehe der Bitcoin aktuell immer noch vier Prozent höher als vor einer Woche. "Der Aktionär" bleibe daher zuversichtlich, dass die Bullen bald wieder das Ruder übernehmen würden. Investierte Anleger würden dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger würden während der Bodenbildung einen Fuß in die Tür stellen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (16.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin am Wochenende die 60.000er Schallmauer durchbrochen und bei 61.684 Dollar ein neues Allzeithoch markiert hat, ist er zunächst in den Konsolidierungsmodus gegangen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am Dienstagvormittag würden die Bullen noch zögern: Auf 24-Stunden-Sicht stehe er gute vier Prozent tiefer bei rund 56.000 Dollar. Doch der übergeordnete Aufwärtstrend sei intakt.Dass der Bitcoin-Kurs ausgehend vom jüngsten Hoch um mehr als 13 Prozent und kurzzeitig bis unter die 54.000-Dollar-Marke eingeknickt sei, habe mehrere Gründe. Berichte, wonach die indische Regierung ein scharfes Krypto-Gesetz verhängen und den Besitz von Bitcoin unter Strafe stellen wolle, hätten am Markt für Aufruhr gesorgt. Zwar seien Verbotsdebatten nicht neu, würden aber dennoch verunsichern. Am Kryptomarkt sei wieder die Rede von FUD, kurz für Fear, Uncertainty, Doubt - als Furcht, Ungewissheit, Zweifel. Das drücke zumindest kurzfristig die Stimmung.Viele Trader würden zudem auch mit Hebel auf die Kursentwicklung beim Bitcoin setzen. Die kurzfristige Auflösung von Long-Positionen nach dem Hoch hätten ebenfalls zur scharfen Korrektur beigetragen - zumal 60 Prozent der Kontrakte einen Hebel von 20 und höher gehabt hätten, würden die Glassnode-Gründer Jan & Yann via Twitter berichten.