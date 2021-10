Der ohnehin knappe Bitcoin werde dadurch noch knapper, was sich bei gleichbleibender oder gar steigender Nachfrage zwangsläufig in steigenden Kursen widerspiegelt. Neben dem grundsätzlich positiven Chartbild und der traditionell starken Saisonalität zum Jahresende sei das ein weiterer Grund, um bullish für den Bitcoin zu bleiben.



"Der Aktionär" rechne jedenfalls mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und dem Sprung auf neue Höchststände. Die spekulative Kaufempfehlung für langfristig orientierte Anleger gelte daher weiterhin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin befindet sich seit dem Allzeithoch in der Vorwoche auf Konsolidierungskurs, so Nikolas Kessler vom Anlagevotum "Der Aktionär".Zwar lege er am Freitag auf 24-Stunden-Sicht moderat zu, laufe dem Krypto-Gesamtmarkt damit allerdings dennoch hinterher. Blockchain-Daten würden aber dennoch starke Signale senden, die für die Zukunft bullish stimmen würden.Nach Daten der Analysefirma Glassnode sei die Zahl der langfristig gehaltenen oder verlorenen Bitcoins in dieser Woche auf rund 7,21 Mio. Coins gestiegen. Das entspreche einem neuen Neunmonatshoch und rund 38% aller bereits geschürften Coins. Die Zahl der Coins, die tatsächlich im Umlauf seien und aktiv gehandelt würden, sei also noch viel geringer als die rund 18,9 Mio., die bereits durch Mining geschaffen worden seien.Und tendenziell sinke das Angebot weiter, denn wie das Portal cointelegraph.com unter Verweis auf Daten von CryptoQuant melde, seien die an Kryptobörsen gehaltenen Bitcoin-Bestände auf den tiefsten Stand seit August 2018 gefallen. Das gelte als Indiz dafür, dass die Coins in Erwartung steigender Kurse langfristig gehalten und zu diesem Zweck sicher verwahrt werden sollten.