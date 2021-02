Aber nicht nur der Wertzuwachs sorge für Aufsehen. Allgemein seien Transaktionen von so alten Bitcoin sehr selten - viele der so lange inaktiven Coins würden auch als verloren gelten. Laut Branchenbeobachter Antoine Le Calvez, der auf Twitter zuerst über darüber berichtet habe, seien in den letzten Jahren nur wenige Male Coins aus der Zeit vor dem Aufkommen des GPU-Minings bewegt worden. Nach Informationen von cointelegraph.com seien in diesem Jahr erst 18 Mal Bitcoin-Bestände aus dem Jahr 2010 oder davor bewegt worden.



Kräftesammeln bei 50.000 USD



Auch der Bitcoin-Kurs selbst sei in den vergangenen Tagen massiv in Bewegung gewesen: Nach dem neuen Allzeithoch bei 58.330 USD vom Wochenende sei er zeitweise um über 20% eingebrochen. Mittlerweile habe er sich jedoch stabilisieren und die 50.000-USD-Marke zurückerobern können. Damit stehe der Bitcoin immer noch fast fünfmal höher als vor einem Jahr und rund 70% höher als zu Jahresbeginn.



"Der Aktionär" gehe davon aus, dass die digitale Leitwährung mittel- und langfristig noch mehr Luft nach oben habe. Kurzfristig könne es immer wieder holprig werden, doch auf dem aktuellen Niveau seien Rücksetzer wie zu Beginn dieser Woche als Kaufchancen zu werten.



